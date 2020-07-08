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九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

行內熱話 22:59 2020/07/08

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九龍巴士自設口罩生產線，提供口罩給員工使用。最近亦在多部自動售賣機，作公開發售 (按此瀏覽)。不過可能因香港疫情轉差，不少九巴口罩已售罄。

  【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

九巴口罩售 $20/10個，由於售價合理，吸引不少人購買。有人在 FB 群組指，在紅磡海底隧道收費廣場的自動售賣機，所有九巴口罩已售罄，共剩下玩具。未知九巴會否盡快補貨，大家行過就留意一下是否有新貨返!銷售地點按此瀏覽

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

不少自動售賣機的九巴口罩售罄 (網民圖片)

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

【其他內容】  【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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