九巴口罩超搶手! 自動售賣機存貨售罄 只剩玩具有售

九龍巴士自設口罩生產線，提供口罩給員工使用。最近亦在多部自動售賣機，作公開發售 (按此瀏覽)。不過可能因香港疫情轉差，不少九巴口罩已售罄。

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九巴口罩售 $20/10個，由於售價合理，吸引不少人購買。有人在 FB 群組指，在紅磡海底隧道收費廣場的自動售賣機，所有九巴口罩已售罄，共剩下玩具。未知九巴會否盡快補貨，大家行過就留意一下是否有新貨返!銷售地點按此瀏覽。

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▲ 不少自動售賣機的九巴口罩售罄 (網民圖片)

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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