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專題:粵港澳大灣區新機遇

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【疫市營商】跨境理財通促進中港金融投資環境？創科界：大灣區中產階級理財需求大

大灣商機 15:00 2020/07/09

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香港金融管理局、澳門金管局和中國人民銀行在 6 月 29 日發出聯合公告，宣布粵港澳大灣區開展「跨境理財通」，個人跨境投資粵港澳大灣區銷售理財產品，理財通分為南北向通。有本港創科公司認為，港人對大灣區產品較審慎，相反大灣區與全中國一線城市等中產階級的理財需求大，跨境投資有利提升金融市場。

投資者選擇大眾化穩健投資產品相對有信心。香港青年創業家總商會董事慕容志輝認為，預計內地居民對港澳合資格投資產品較踴躍；相反，港人對大灣區投資產品較審慎。

【相關文章】自貿區科技革新吸外資　深化大灣區城市合作

香港青年創業家總商會董事慕容志輝

慕容志輝續稱：「『跨境理財通 』對整體金融市場提升和剌激投資意欲，香港投資產品有客戶基礎，大灣區與全中國一線城市等，中產階級的理財需求大。」他認為，香港金融市場風險接受能力高，投資者的決定是理性，未必受新冠肺炎疫情、社會運動和國際關係等大環境影響。

金管局、中國人民銀行和澳門金融管理局的聯合公告指「跨境理財通」正式啟動時間和實施細則將另行規定。

【相關文章】【疫市營商】建設粵港澳大灣區　深圳香港拍住上

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Photo：拾壹城話、Pexels

撰文 : 鍾采餘

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