建築業引進5G物聯應用　加強工地安全

物聯應用增加，新鴻基旗下的怡輝建築就引入物聯應用提升工地安全，目標是為工人配備 1,000 個具物聯感應器的頭盔，並引進更多物聯應用。

怡輝建築項目經理陳家明表示，引入物聯應用是該公司跟 SmarTone 合作的「智安建」應用的一部分。該項目是要提升建築工人安全、健康及營運效率。陳家明解釋，項目內包括智能頭盔、健康監測站、環境監察站、安全預警系統及進出管制及泥頭車管理。陳家明表示，現時計劃已在觀塘巧明街地盤項目實施，初部引入了約 260 個智能頭盔，隨著項目發展，最終會採用 1,000 個智能頭盔。

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智能頭盔是「智安建」項目其中一部分。就示範所見，配備 GPS 、心跳及體温感應器的智能頭盔，除了監測員工的身體狀況外，員工跌倒時亦會向系統發出警報，管理人可透過儀錶板查看各工友情況。

談到 5G 應用時，陳家明指地盤引入了 5G 存取點，透過平板電腦連接到 SmarTone 的 5G 網絡，可將 BIM（建築資訊模型）直接在平板上顯示，讓管理人以 AR 形式核對 BIM 與工地的施工現況，提升建築效率及準確性。

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SmarTone 總裁葉安娜指出，透過 4G 及 5G 連線，可為建築行業提供虛擬桌面及配合 BIM 的應用方案， Smartone 在網絡上利用愛立信的動態頻譜共享技術（Dynamic Spectrum Sharing），可能讓應用更穩順。

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