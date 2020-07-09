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【疫市營商】疫情期間政府援助到位？ 商會：跟內地相若惟部分措施「得個講字」

業界頭條 15:31 2020/07/09

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因應新冠肺炎疫情全球大流行，政府推出一系列措施助香港企業紓困。香港青年工業家協會會長廖錦興坦言，香港的官民紓困措施比外地已算不俗，惟部分措施在執行上未有兌現相關承諾，執行力未有跟上計劃。

廖錦興身為萬通集團國際行政總栽，生意遍及中港，清楚兩地政府在新冠肺炎疫情期間對中小企的支援措施。他坦言，兩地政策力度大致接近，其中廣東省最落力，可謂冠絕全國：「香港『保就業』計劃幫僱主支付一半工資、香港市民人人派發 1 萬港元、再加上 BUD專項基金，科技券等支援措施，本港紓困政策仍算到位。但從宏觀角度看，某些政策是有點浪費，以『保就業』為例，部分營業額逆市上升的中小企，依然可以申請相關資助，有違援助紓困原意。」

廖錦興又提到，早前令到滿城風雨的遙距營商計劃（D-Biz），直言審批的嚴格程度跟政府一開始宣傳的大相逕庭，部分相熟朋友申請 90,000 元竟只批出 5,000  元，只能放棄申請。

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香港青年工業家協會會長廖錦興。

雖然 D-Biz 近期加碼至港幣 15 億元，恐怕中小企仍較難透過相關項目得到關鍵幫助。他認為，政府在「計劃」與「執行能力」出現偏差才會造成現時的局面。他又說：「情況就好像政府資助香港公司開設口罩生產線，我也有朋友有申請，但原來審批極嚴格，要齊文件又要投標，我認識不少人最後撤回申請。對微企來說可能相關資助仍有吸引力，但對於中型企業來說，這些嚴厲的規限實在令人卻步，想做的都會乾脆直接靠自己。」

【相關文章】【耐人尋味】保就業僱主承諾受薪人數為零　竟仍獲政府資助？

廖錦興指出，香港現時口罩廠不少，亦不難購入口罩，香港的需求沒有想像中大，現時本地生產的口罩價錢由 2.5 至 4 元一個不等，但深圳製作的口罩只要約 0.7 ，連運費亦可能只需 1.2 元，競爭力非常大。香港口罩在未來恐怕要尋求出口，可是現時各國對進口口罩的要求極高，這條路亦不易走。

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撰文 : 陳文政

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