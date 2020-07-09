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【疫市營商】新冠肺炎疫情重臨？ 店主：客人可能要戴一世口罩幫襯

業界頭條 11:00 2020/07/09

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新冠肺炎疫情「重臨」，已生意大跌的零售業和食肆，再次風聲鶴唳。在北角健威坊經營運動用品店的 Ivan 表示，業主至今仍未肯減租， 惟生意仍跟之前一樣處於低水平，不少客人都表示社會動盪，疫情持續，寧願留錢傍身也不敢消費。他說：「生意減少固然，最慘是不知疫情何時才完結，隔一段時間又爆發，我們可能都要戴一世口罩。」

【相關文章】北角商場店舖生意跌9成 店主：一日千元營業額怎交9萬元租？

商場開始有商舖結業。

場同經營花店的黎先生指出，本來隨著新冠肺炎疫情慢慢平復，商場人流開始慢慢回升，對比 3 月份人流多了近五成，惜營業額未有上升。他說：「始終花是奢侈品，現在大部分人都無心情買花，有時 1 天只能做 400 港元生意。如果業主不能減一半租的話，相信很難維持下去。現在商場開始有店舖結業了，這層都有兩間離場，酒樓先休業後倒閉，只有超級市場、60 元快剪髮店之類走民生路線的舖頭，才可維持生意。」

【相關文章】疫情再來名人飯局聚餐無得搞？限聚令或收緊8月活動能否舉行待觀察

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撰文 : 陳文政

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