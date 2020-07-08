【疫市營商】海底撈料6個月蝕 11 億元　拓網上銷售救生意

隨著新冠肺炎疫情逐漸緩和，內地不少餐廳已恢復營業，盼能維持收入。內地連鎖火鍋店海底撈不少分店已陸續恢復營業，但集團仍出公告發盈警：預料截至 2020 年 6 月 30 日止 6 個月淨虧損介乎約 9 億至約 10 億元人民幣（約港幣 11 億元）。集團表示，將研發及推出方便菜餚等零售商品，以及拓展海底撈應用程式和第三方電子商務平台等網上銷售渠道。

復業後加價 集團之後致歉

海底撈集團預期，截至 6 月 30 日止 6 個月收入按年下跌約 20%，主要是新冠肺炎疫情爆發和消費場所限制對集團自 2020 年 1 月以來的業務產生重大影響。集團在 3 月起已重開中國地區大部分的門店，但早前有食客表示海底撈不但菜式加價，分量亦有所減少。集團亦發出道歉信，指部分菜式於 3 月下旬加價後陸續收到各界批評，作出 3 大檢討：

（1）加價是公司管理層錯誤決策，傷害海底撈僱客的利益，即時恢復原有價格；

（2）海底撈各地門店會實行差異化定價，綜合考慮所在地的經營成本、消費水平、市場環境等因素，各店價格存在差異；

（3）海底撈各店提出的外賣自取，提供 69 折或 79 折不等的折扣，將在 4 月 25 日前，改良包裝材料，持續優化成本。

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▲ 海底撈早前被食客批評菜品加價，食物分量亦減少。

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推即食食品 拓網上銷售

海底撈除了經營火鍋店，還趁新冠肺炎疫情期間拓展即食食品業務，包括推出「自熱火鍋」以及在天貓推出「沖泡米飯」和「沖泡酸辣粉」等產品。該集團又稱，將密切留意市場狀況並調整業務策略及運作以減少負面影響，如積極推廣外賣服務及加強外賣套餐、研發並推出方便餸等零售商品，以及拓展海底撈應用程式及第三方電子商務平台等多個網上銷售渠道。

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Photo﹕Haidilao Singapore