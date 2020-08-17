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【香港零售】Topshop 關閉中環旗艦店撤出香港　疫情下時尚品牌撤離

業界頭條 07:09 2020/08/17

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新冠肺炎疫情對香港零售業造成沉重打擊。不少在香港設有分店的外國品牌宣布撤出、甚至倒閉。至於英國快時尚（Fast Fashion）品牌 Topshop 上月傳出將在今年 10 月租約期滿時關閉其在中環的兩層旗艦店，消息終於落實，Topshop 在《Facebook》及《Instagram》發貼文，撤出香港市場。

據悉， Topshop 中環店舖月租由逾港幣 300 萬元減至 150 萬元，但仍然無法改變關店命運。

Topshop關閉香港旗艦店

早在今年 3 月，Topshop 母公司 Arcadia Group 傳出破產消息並宣佈重組計劃。據英國《泰晤士報》指，集團截至 2018 年 8 月底的財政年度收入按年大跌 10.5% 至 17 億英鎊，可比銷售（Comparable Store Sales）亦錄得 7.5% 的跌幅。自2016 年起，集團已關閉 210 間位於英國的店舖，未來亦會專注在網上銷售業務。

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Topshop母公司Arcadia Group已關閉210間位於英國的店舖

外國品牌無懼疫情進軍香港

受疫情及社會運動影響，不少在香港租下「巨舖」外國品牌宣布撤出或結業。美國內衣品牌 Victoria's Secret 位於銅鑼灣京華中心的 5 萬平方呎旗艦店， 6 月停業並遣散所有員工；美國時裝品牌 J.Crew 今年 2 月已撤出香港，總公司更於 5 月在美國申請破產保護。GAP 未來兩個月將關閉 5 間分店， 全港將只餘下 3 間分店。

雖然不少外國品牌宣佈撤出或結業，但亦有不少品牌無懼疫情進軍香港。例如日本大賣場「驚安の殿堂」日前在銅鑼灣開設第 3 間分店、美國精品咖啡店 Blue Coffee 就在今年 4 月於中環擺花街開店。

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驚安の殿堂在銅鑼灣開設第3間分店

【相關文章】連鎖零售店不敵肺炎撤離港台　反有利新品牌拓展開舖

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Photo：IoaWIB HRNGVW fueaiu、DON DON DONKI、Phillip Pessar@Flickr

撰文 : 廖淑瑩

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