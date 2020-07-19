【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒

香港口罩廠 Good Mask 表示，現推售的 Level 3 口罩減至 $108 盒。

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Good Mask 表示，由即日至 7 月 19 日 23：59，將舉行優惠。GoodMask 成人 /中童/幼童 99 獨立包裝 30 片 口罩，$138 減至 $118，加上 e-coupon再平 $10，即售 $108。 門市價減至 $128。GoodMask 成人/中童/幼童 99 非獨立包裝 50片，減價至 $158，加上 e-coupon 再平$10，即售$148。門市直接購買價減至 $168。注意預售開賣前做會員先會有 e-coupon，未做會員要快登記。

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▲ Good Mask 99 彩虹口罩優惠

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▲ Good Mask 99 彩虹口罩

網上訂購更多色

Good Mask 指在網上訂購的話，可選多種顏色、當中成人中童有 5 種顏色可選擇，包括: 夢幻紫、 櫻花粉、奇異果綠、冰川白、和微風藍。幼童則有冰川白和微風藍。注意網上訂購口罩，可在門市取貨，免運費。此外，網上訂購更會送一個可愛口罩套，有兩隻款式隨機發貨。

▲ Good Mask 送口罩袋

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預計送貨日期

成人 : 7月20日-8月12日出貨

中童 : 7月20日-8月12日出貨

幼童 : 8月20日-9月30日出貨

口罩購買連結<<< 售完即止

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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