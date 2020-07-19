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【附購買連結】Good Mask 99 Level 3獨立裝彩虹口罩減價至 $108 盒

行內熱話 02:47 2020/07/19

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香港口罩廠 Good Mask 表示，現推售的 Level 3 口罩減至 $108 盒。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Good Mask 表示，由即日至 7 月 19 日 23：59，將舉行優惠。GoodMask 成人 /中童/幼童 99 獨立包裝 30 片 口罩，$138 減至 $118，加上 e-coupon再平 $10，即售 $108。 門市價減至 $128。GoodMask 成人/中童/幼童 99 非獨立包裝 50片，減價至 $158，加上 e-coupon 再平$10，即售$148。門市直接購買價減至 $168。注意預售開賣前做會員先會有 e-coupon，未做會員要快登記。

【其他內容】【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

Good Mask 99 彩虹口罩優惠

【其他內容】  【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

Good Mask 99 彩虹口罩

網上訂購更多色
Good Mask 指在網上訂購的話，可選多種顏色、當中成人中童有 5 種顏色可選擇，包括: 夢幻紫、 櫻花粉、奇異果綠、冰川白、和微風藍。幼童則有冰川白和微風藍。注意網上訂購口罩，可在門市取貨，免運費。此外，網上訂購更會送一個可愛口罩套，有兩隻款式隨機發貨。

Good Mask 送口罩袋

【其他內容】  【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

預計送貨日期 
成人 : 7月20日-8月12日出貨
中童 : 7月20日-8月12日出貨
幼童 : 8月20日-9月30日出貨

 口罩購買連結<<< 售完即止

【其他內容】  【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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