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【SME學堂】FamilyMart代客烹調兼直送到宅　瞄準上班家庭迎後疫情商機

商管策略 11:06 2021/02/05

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在新冠肺炎疫情未完，市民減少外出甚或「封區」，在家煮食的次數增加，變相令冷藏食品的需求大增。台灣全家便利店（FamilyMart）看準上班族和雙職家庭無暇料理的情況，加上顧客對冷凍食品一直有需求，因而開設冷凍店型，甚至推出代客烹調及 24 小時外賣服務，為「後疫情時代」的生活型態鋪路。

Amazon住宅區無人雜貨店開張 新鮮食物直送減少與人密切接觸見下頁

「冷凍店型」開設在住宅區，店內有十多部冷藏櫃，針對無暇在家煮食的雙職家庭、單身人士，推出超過百種小份量且易於保存的即食冷凍食品。店舖除了售賣自家品牌產品，並提供飯麵、湯水、港式點心、水餃等食品，顧客購買後回家只需簡單翻熱，即可快速完成餸菜。

除了售賣方便餸包，店舖亦針對經常外賣的客人，提供代客烹調服務，顧客只需在櫃枱點餐，員工會為顧客烹調食品。

自助商店香港行得通？ ＄2賣一支蒸餾水靠自律付費客人佔一半見下頁

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超市大戰蔓延便利店　FamilyMart 增自助洗衣服務業績增2成見下頁

全家便利店早在 2015 年開設冷凍店型，初時以售賣冷凍肉品、新鮮蔬果為主。在新冠肺炎疫情下消費者對冷凍食品的需求大增，全家便利店在 2020 年 12 月收入達 72.62 億元新台幣，按年增加 8.56％，創歷年同期新高。

全家便利指，在後疫情「宅經濟」推動下，公司 2019 年跟台鐵便當、山海樓、鼎泰豐推出聯名食品，業績平均比一般商品高出兩成；聯名策略也從冷藏食品擴大至冷藏食物，如林聰明砂鍋魚頭、樂雅樂等聯名品牌都有不俗的成績。

JR 東日本計劃 4 年開 100 間無人便利店 可降低新冠肺炎感染風險見下頁

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Photo：Solomon203、全家便利店

撰文 : 廖淑瑩

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