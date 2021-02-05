【SME學堂】FamilyMart代客烹調兼直送到宅　瞄準上班家庭迎後疫情商機

在新冠肺炎疫情未完，市民減少外出甚或「封區」，在家煮食的次數增加，變相令冷藏食品的需求大增。台灣全家便利店（FamilyMart）看準上班族和雙職家庭無暇料理的情況，加上顧客對冷凍食品一直有需求，因而開設冷凍店型，甚至推出代客烹調及 24 小時外賣服務，為「後疫情時代」的生活型態鋪路。

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「冷凍店型」開設在住宅區，店內有十多部冷藏櫃，針對無暇在家煮食的雙職家庭、單身人士，推出超過百種小份量且易於保存的即食冷凍食品。店舖除了售賣自家品牌產品，並提供飯麵、湯水、港式點心、水餃等食品，顧客購買後回家只需簡單翻熱，即可快速完成餸菜。

除了售賣方便餸包，店舖亦針對經常外賣的客人，提供代客烹調服務，顧客只需在櫃枱點餐，員工會為顧客烹調食品。

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全家便利店早在 2015 年開設冷凍店型，初時以售賣冷凍肉品、新鮮蔬果為主。在新冠肺炎疫情下消費者對冷凍食品的需求大增，全家便利店在 2020 年 12 月收入達 72.62 億元新台幣，按年增加 8.56％，創歷年同期新高。

全家便利指，在後疫情「宅經濟」推動下，公司 2019 年跟台鐵便當、山海樓、鼎泰豐推出聯名食品，業績平均比一般商品高出兩成；聯名策略也從冷藏食品擴大至冷藏食物，如林聰明砂鍋魚頭、樂雅樂等聯名品牌都有不俗的成績。

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Photo：Solomon203、全家便利店