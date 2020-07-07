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【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

行內熱話 23:28 2020/07/07

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家港口罩 Homey Bliss Mask 是一間今日 5 月成立的香港口罩廠，廠方在 FB 表示，最新因應疫情不但捐出100萬隻納米口罩予辦學團體，更為自家口罩推出減價優惠。  

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

家港口罩的口罩生產過程依據醫療器材品質管理系統 ISO 13485:2016 進行，並在無塵車間內生產 (ISO Class 7 under 14644-1)，預計月產量達 200 萬個口罩。廠方暫時生活一款口罩 - 五層納米成人口罩。納米口罩的好處是透氣度高，而且防護時效較熔噴布長。

廠方由 7 月8 日開始，將五層納米口罩的價格，由原來 $130/30個，減價至 $100/30個，至 7 月 31 日止。

家港口罩 Homey Bliss Mask

【其他內容】 【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

家港口罩規格
-BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達99%以上
-成人17.5cm x 9.5cm
-口罩顏色：淺藍色
-口罩包裝：30個/盒（獨立包裝，全自動化生產）
-香港製造

售價:$130(30個/盒) 現限時特價 $100盒/30個

 口罩購買連結 << (7 月8 日開始)

採用納米布

【其他內容】  【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

【其他內容】 【附購買詳情】SPT Mask 港產中童口罩大優惠! 平均每盒售 $68

家港口罩 Homey Bliss Mask 為藍色設計

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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