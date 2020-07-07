【透氣高防】 家港五層納米口罩限時減價! 獨立包裝售 $100/30個 附購買詳情

家港口罩 Homey Bliss Mask 是一間今日 5 月成立的香港口罩廠，廠方在 FB 表示，最新因應疫情不但捐出100萬隻納米口罩予辦學團體，更為自家口罩推出減價優惠。

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家港口罩的口罩生產過程依據醫療器材品質管理系統 ISO 13485:2016 進行，並在無塵車間內生產 (ISO Class 7 under 14644-1)，預計月產量達 200 萬個口罩。廠方暫時生活一款口罩 - 五層納米成人口罩。納米口罩的好處是透氣度高，而且防護時效較熔噴布長。



廠方由 7 月8 日開始，將五層納米口罩的價格，由原來 $130/30個，減價至 $100/30個，至 7 月 31 日止。

▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask

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家港口罩規格

-BFE >99%、PFE >99%，有效過濾細菌及微粒子達99%以上

-成人17.5cm x 9.5cm

-口罩顏色：淺藍色

-口罩包裝：30個/盒（獨立包裝，全自動化生產）

-香港製造



售價:$130(30個/盒) 現限時特價 $100盒/30個

口罩購買連結 << (7 月8 日開始)

▲ 採用納米布

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▲ 家港口罩 Homey Bliss Mask 為藍色設計

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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