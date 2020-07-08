本港昨日新增 9 宗新冠肺炎案例，亦有 5 宗源頭不明個案，「隱形傳播鏈」未知會否觸發第三波社區爆發，政府昨晚公布最新防疫措施，並有意收緊限聚令，社會支持和反對聲音都有，但經營社交聚會活動統籌肯定很頭痛。

Time Auction 主力籌備名人聚餐慈善活動，定期邀請名人分享成功經驗，參加者要在非牟利組織當10小時義工換取跟名人見面聚餐機會。Time Auction 共同創辦人梁嘉寶（Fion）表示：「我們活動收入一定減少，部分本在 2 月活動講座延遲至最近才恢復。我們平時有按照政府防疫工作指引，包括詢問參加者有否住返外地及隔離 14 日等。」

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▲ Time Auction 共同創辦人之一Fion Leung

目前在 Time Auction 官網仍看到 8 月「名人聚餐」活動可供報名申請。Fion 指，能否如期舉行要情況而定，所有活動會在舉行 3 星期前按肺炎疫情進展，再決定會否延遲。她續指，如香港同外國疫情一樣嚴峻，或會考慮轉到網上舉行。

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▲ 食物及衞生局局長陳肇始

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食物及衞生局局長陳肇始表示，根據 599G 《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》條文，並指檢示收緊方向清晰，並會有序收緊，而收緊程度會按照人數容量，和有沒有新增個案決定，現時正收集衛生防護局新增個案的最新資料，有待跟進情況。陳肇始續指， 50 人限聚令在 7 月 16 日限聚令完結之前，將會發出新的指示。

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Photo：TimwAuction@Medium