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【附購買詳情】SPT Mask 港產中童口罩大優惠! 平均每盒售 $68

行內熱話 19:21 2020/07/07

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香港口罩廠 SPT Mask 繼上次推出舊客優惠後，再次推出優惠，今次是為針對舊客戶提供學生推出的中童口罩。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

 SPT Mask活動詳情

-驚喜優惠價 ：HK$138 = 2 盒 30 片裝學生口罩（平均每盒 HK$69）(只適用曾購買 SPT 口罩的買家)
-特選顧客再半價 ：HK$69 = 2 盒 30 片裝學生口罩
（ 特選顧客包括所有曾購買 SPT 學生套裝的顧客和 100 名在 Facebook 專頁留言《想要 SPT 學生口罩》的顧客，他們將會收到專函通知）

-產品規格：SPT Mask 三層過濾口罩 | 學生（型號 8156-1S）《ASTM Level 1》
-香港製造 
-名額：5,000 個（以抽籤形式，非先到先得）

【其他內容】  【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

SPT Mask 新優惠

【其他內容】  【附購買連結】Good Mask 99 成人/中童/幼童Level 3 獨立裝口罩減價至 $108盒

-登記方法：由即日起至7月9️日（星期四）中午 12 時正 ，登上 https://bit.ly/3gqpzpq，填寫「SPT Mask 感謝祭（學生篇）登記表格」，並作登記。
-開售日期：7月10日至7️月13日（成功抽中的顧客會在這段期間收到專屬的購買碼）
-發貨日期：付款後10天內發貨，否則可全數退款
-取貨方式：上門自取（免費）、順豐速運（+HK$30）
-付款方式：信用卡、PayMe、Apple Pay、Google Pay

 免費自取點：
1. 灣仔 | 灣仔譚臣道 76 號 - 78 號卓信商業大廈 2 樓 02 室
2. 鑽石山(健福堂) | 鳳德道 111 號鳳德商場 2 樓 N238 號舖
3. 大埔太和(健福堂) | 太和邨安和樓 313A & 314A 號舖
4. SPT 口罩夢工場 | 沙田石門安麗街 11 號企業中心 23 樓 2319 室

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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