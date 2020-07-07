【疫市營商】新冠肺炎疫情反底限聚令或收緊　食肆：早已習慣轉策略推廣

新冠肺炎疫情反覆，短短一日有多人確診兼有來源不明及本地個案，限聚令或會再次收緊。不同中小企東主皆表示已「習慣」，既然無法改變大環境，只能積極面對，做好防疫本份，盼難關可早早過去，生意回復正常。

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銅鑼灣酒吧餐廳「Zeng」聯合創辦人 Jerry Fung 表示，雖然限聚令或因新冠肺炎疫情「第三波」爆發收緊，但仍需積極面對。他說：「原本的各項防疫措施都要做得更足，消毒、酒精搓手液、口罩、量度體溫等必須做得更徹底，餐桌距離要再次分隔得遠點。」

Jerry 續稱，始終新冠肺炎疫情爆發無人可以控制，但既然發生，開門營業便必須提供安全可靠的地方供客人光顧。他說：「短期內我們都會將場地的人數上限再向下調，亦會做些市場推廣，讓更多人知道我們品牌，希望疫情過去我們的營業額都可以『反底』。」

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「肯尼海鮮」聯合創辦人 Jerry Siu 坦言，疫情爆發大家也不想，既然發生了便要正面思考要如何繼續做生意。他解釋：「可能又會變成人人都足不出戶的狀況吧，之後大家又留在家中上網消閒。我們主打網購海鮮，在推廣上會再次迎合新潮流，會做多一點單人餐、二人餐，最多就只做四人餐了，限聚令下這種套餐相信會有市場的。」

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