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【疫市營商】保就業資助未到　串揚店靠自己控制成本渡逆市

業界頭條 22:05 2020/07/13

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新冠肺炎肆虐，政府近日發放第三輪保就業資助，日式餐店「Jan Jan 串揚專門店」至今雖尚未獲有關援助，但他們靠著新穎制度控制成本，又兼具食物質素，成功在疫情下力保不失。

Jan Jan 串揚專門店是來自日本，在東京、大阪共有 12 間分店的人氣連鎖店。香港區負責人石健華（Kevin）說：「當時我在日本旅行時嚐過一次這間公司的食品，覺得非常美味，便嘗試將它帶回香港。期間跟日本方面多次商談，終於成功讓它們在 2016 年在尖沙咀落戶。現時在灣仔亦有另一間加盟店。」

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串揚介乎於串燒與天婦羅之間。

串揚是一種介乎於串燒與天婦羅之間的食物，100 年前在大阪「新世界」區開始盛行，由於當地勞動階層吃不起肉類，商家便以厚厚炸漿令食物變得大份，吃得更飽。時至今日串揚經過多次改進，炸皮變薄更會使用不同優秀食材，Jan Jan 香港分店更使用日方提供的炸粉、油，以及相關醬汁確保味道。石健華說：「近年香港亦開始見到串揚店舖，但串揚涉及甚多技術，如何炸出來不油膩，吃到一半時食物不散開都是技術，做加盟度便能一步到位。」

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Jan Jan 串揚專門店香港區負責人石健華 (Kevin) ，公司近期於紅隧旁租了大型廣告牌。

新冠肺炎疫情下，Jan Jan 串揚專門店的生意亦無可避免受到影響，尤其限聚令眾多條例中，以餐館只能坐一半座位時打擊最大。幸而公司一直有套行之有效的新穎制度，那怕影響最嚴重的 3、4 月亦仍力保不失。

石健華有 9 年的餐飲業經驗，直言成本控制是營運事項的重中之中，說：「所以開業時我們亦先選細舖位，再做成本架構讓店長執行。通常中小企營運時主要看營業額，新架構則著重成本控制，如要求店長將食材、飲品、人工等 3 方面控制在某個合理範圍，做得到的話當月會有類似勤工獎的獎金。畢竟成本與食品息息相關，過於壓縮成本可能影響食物品質，人工不合理話亦會影響員工積極性。新模式頗為有效亦能培訓員工，將來再開分店時仍會沿用。」

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雖然保就業資助暫時仍未收到，但 Jan Jan 串揚專門店仍能在新冠肺炎疫情下力保不失。石健華指未來或創辦另一間價格更大眾化的串揚專門店，相信在新模式下亦會有另一番新氣象。

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石健華指出好制度可令店舖發展得更健康。

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撰文 : 陳文政

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