  • 30°C
香港時間 : 2020707日 (二) 21:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【派錢1萬】看準1萬元派錢商機　一田百貨推自選3件家電組合最高43折優惠推廣

業界頭條 11:29 2020/07/07

分享：

相信不少市民陸續收到政府的港幣 1 萬元款項，一田百貨看準政府派錢的商機，推出萬元推銷提案。顧客可以自選配搭組合，產品包括電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品，提案分為自選 3 件家電組合及萬用均一組合，當中家電組合最高可享 43 折。

在家電組合部分，顧客先從「A」區揀選港幣 5,000 元或 10,000 元的貨品 1 件，再從「B」及「Ｃ」區各任選 1 款免費貨品，達成「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」3 件/組家電組合，當中最高可享 43 折優惠。家電組合中有多種家電可供選擇，如：冷氣機、電飯煲及微波爐。

【相關文章】無懼疫情夏天「雙淡市」元朗老字號蛇舖轉賣藥膳湯水

顧客可自選3件家電組合

至於在萬用均一組合方面，有 40 款分為港幣 1,000 元 / 2,500 元 / 5,000 元 / 10,000 元的優惠價組合，包括美容、廚具、床品、嬰兒用品等產品，優惠低至 22折 。當中 Staub 精選燉鍋 3 件套裝只售 1,000 元，每店限量 50 套。

【相關文章】港府派1萬元加推套餐優惠　本地海鮮網店疫情下反賺更多

萬用均一組合有多種產品可供選擇，但有些產品數量有限

優惠期：即日起至 7 月 20 日
地點：一田百貨沙田、大埔及荃灣店

【相關文章】海景・質素是餐廳疫市救命草？銅鑼灣中檔食肆148元午餐推廣品牌

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

Photo：一田百貨、Growudwhvkw MEANSI

撰文 : 廖淑瑩

相關文章

【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際
2020/07/03
【保就業計劃】工廠自動化僱員變少　本地手工啤廠：租金水電補貼更實際
【疫市營商】疫情下長者用品需求大增　網店加強送貨拓樂齡商機
2020/07/06
【疫市營商】疫情下長者用品需求大增　網店加強送貨拓樂齡商機
疫情 商業營銷 著數優惠 家電 美容 廚具 一田 零售 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】

下一篇文章

【保就業計劃】中原地產・TVB獲批資助最多　1人承諾受薪僱員公司獲2萬多元補貼
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹