【派錢1萬】看準1萬元派錢商機　一田百貨推自選3件家電組合最高43折優惠推廣

相信不少市民陸續收到政府的港幣 1 萬元款項，一田百貨看準政府派錢的商機，推出萬元推銷提案。顧客可以自選配搭組合，產品包括電器、美容、廚具、床品、嬰兒用品，提案分為自選 3 件家電組合及萬用均一組合，當中家電組合最高可享 43 折。

在家電組合部分，顧客先從「A」區揀選港幣 5,000 元或 10,000 元的貨品 1 件，再從「B」及「Ｃ」區各任選 1 款免費貨品，達成「Ａ＋Ｂ＋Ｃ」3 件/組家電組合，當中最高可享 43 折優惠。家電組合中有多種家電可供選擇，如：冷氣機、電飯煲及微波爐。

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▲ 顧客可自選3件家電組合

至於在萬用均一組合方面，有 40 款分為港幣 1,000 元 / 2,500 元 / 5,000 元 / 10,000 元的優惠價組合，包括美容、廚具、床品、嬰兒用品等產品，優惠低至 22折 。當中 Staub 精選燉鍋 3 件套裝只售 1,000 元，每店限量 50 套。

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▲ 萬用均一組合有多種產品可供選擇，但有些產品數量有限

優惠期：即日起至 7 月 20 日

地點：一田百貨沙田、大埔及荃灣店

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Photo：一田百貨、Growudwhvkw MEANSI