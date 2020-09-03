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【疫市營商】抄散自僱伴隨疫情大增　香港90後創首個 Freelance 中介平台

商管策略 14:00 2020/09/03

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新冠肺炎疫情下不少中小企欲轉型在逆市企穩陣腳，如加強企業將心力投放網頁和流動應用程式（app）開發，拍攝、影相和設計需求隨疫情下增加；但因預算有限，很多中小企會請自僱人士。有人力資源中介網站稱，自僱人士求職定單有上升趨勢，會嘗試擴展工種類別配合需求，並拓展台灣和新加坡等地人力配對市場。

自僱人士配對網站 Freehunter 共同創辦人之一鄭康桁（Harris）表示，斜槓族（Slash）和自僱人士一般不會依賴朋友介紹工作，多會經本地或外國網站落廣告找工作夥伴，故中介網站需求大。事實上，許多中小企甚至大公司會選擇聘請自僱人士節省預算。

市差更需要宣傳推廣 90後公關團隊採「設計思維」生意逆市增 6 倍：下一頁】 

Freehunter 提供中介平台，聯絡客戶是用家（自僱者）自行決定。鄭康桁指，公司只收取訂閱費，而非「經理人」模式。他又稱 ，剛創立 Freehunter 對自僱人士市場認識不足，過去 3 年掌握用戶想法喜好後慢慢掌握自僱市場核心問題，累積經驗後擴展市場時會更有效率。

單一市場反有利初創營運

鄭康桁解釋：「最初的營運策略對應精準小眾市場，只有攝影和設計工種類別，掌握 15 至 20% 市場佔有率。事實上許多行業自僱人士相似特徵，工種類別由 3 個變 10 個，再由 10 變 19 個。」他又指，自僱人士很多是「卧虎藏龍」，具特殊才能但未被發掘。

至於Freehunter 內哪些自僱工種較具特色，鄭康桁指 3D 設計、音樂製作專員、作詞和作曲等類別，最近超過 2,000 個用戶要求增加翻譯和程式設計等類別，網站會擴展自僱人士網絡市場。

靠大業主減租先可生存？共享工作間：經濟差互相扶持才能渡難關：下一頁

Harris指很多行業的自顧人士有類似的特徵，最初Freehunter由3變10個工種類別，現時再由10變19個工種類別，跨越最初目標。

台灣用家比香港活躍

鄭康桁續指，Freehunter 希望能拓展海外市場，因香港規模只佔業務 0.1%，現正逐步擴展台灣和新加坡等地。他認為，有很多意念要在香港以外地方才可付諸實行。

甲級寫字樓減租仍難覓租客 科技中小企寧搬到工廠區「抗疫市」：下一頁

鄭康桁稱，現時台灣用家反應比香港用家熱烈，因為網絡用家比例比香港多，且當地文創氣氛比香港高。他認為，台灣創業以至工作環境重視分享文化，亦重視版權和知識產權，香港人競爭心態激烈。

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撰文 : 鍾采餘

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