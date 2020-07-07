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【派錢1萬】搶攻1萬元全民派錢商機　旅發局推購物導賞團優惠平台刺激本地消費

業界頭條 12:22 2020/07/07

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市民陸續收到政府「現金發放計劃」港幣 1 萬元款項，但如何用盡 1 萬元或純粹儲起甚至捐給慈善機構，亦成為近日的話題。香港旅遊發展局早前推出「旅遊．就在香港」計劃，網頁中除了介紹本地遊主題路線，同時羅列多個本地消費優惠，包括於指定電器連鎖店以港幣 3,499 元購買第 4 代 Apple Watch、如心海景酒店中菜廳片皮鴨買 1 送 1 優惠等，務求刺激本地消費。

倡留港渡假 推本地團優惠

旅發局剛推出一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台，平台除了有不同的購物和飲食優惠，同時亦為市民推介 5 大本地遊主題路線，以及本地團優惠。例如有以中上環為主的導賞團，透過參觀古蹟建築和探訪當區小店，體驗中西區的文化。網站亦列出昂坪360 平日來回纜車門票半價的優惠。

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平台亦設有多個本地團優惠

推出多個美食及購物優惠 

除了本地遊優惠，平台亦羅列不少美食及購物優惠。例如竹日本料理推出季節懷石料理買一送一優惠、Mango Tree 泰式海鮮饗宴 2 位用套餐半價優惠，以及香港檀島咖啡餅店中式晚餐買 1 送 1 優惠等。至於電器方面，於指定豐澤分店以港幣 858 元（即 79 折）購買東芝 21 公升燒烤微波爐、以港幣 5,998 元（即 67 折）購買聯想（Lenovo） IdeaPad S540-14IML 筆記簿型電腦。

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Photo：旅發局

撰文 : 廖淑瑩

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