【派錢1萬】搶攻1萬元全民派錢商機　旅發局推購物導賞團優惠平台刺激本地消費

市民陸續收到政府「現金發放計劃」港幣 1 萬元款項，但如何用盡 1 萬元或純粹儲起甚至捐給慈善機構，亦成為近日的話題。香港旅遊發展局早前推出「旅遊．就在香港」計劃，網頁中除了介紹本地遊主題路線，同時羅列多個本地消費優惠，包括於指定電器連鎖店以港幣 3,499 元購買第 4 代 Apple Watch、如心海景酒店中菜廳片皮鴨買 1 送 1 優惠等，務求刺激本地消費。

倡留港渡假 推本地團優惠

旅發局剛推出一站式本地旅遊消費和優惠資訊平台，平台除了有不同的購物和飲食優惠，同時亦為市民推介 5 大本地遊主題路線，以及本地團優惠。例如有以中上環為主的導賞團，透過參觀古蹟建築和探訪當區小店，體驗中西區的文化。網站亦列出昂坪360 平日來回纜車門票半價的優惠。

【相關文章】港府派1萬元加推套餐優惠 本地海鮮網店疫情下反賺更多

▲ 平台亦設有多個本地團優惠

推出多個美食及購物優惠

除了本地遊優惠，平台亦羅列不少美食及購物優惠。例如竹日本料理推出季節懷石料理買一送一優惠、Mango Tree 泰式海鮮饗宴 2 位用套餐半價優惠，以及香港檀島咖啡餅店中式晚餐買 1 送 1 優惠等。至於電器方面，於指定豐澤分店以港幣 858 元（即 79 折）購買東芝 21 公升燒烤微波爐、以港幣 5,998 元（即 67 折）購買聯想（Lenovo） IdeaPad S540-14IML 筆記簿型電腦。

【相關文章】香港市民陸續收到1 萬元 本地商家推優惠盼疫市「翻身」

【相關文章】網購物流合作搶商機！本地百貨公司首辦網上感謝祭翌日收件免運費兼送50元現金券

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

Photo：旅發局