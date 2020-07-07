【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

香港口罩廠 HK-M 早前推出特別優惠，大獲好評，但有不少買家趕不及購買，所以廠方特別延長優惠。

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香港口罩廠 HK-M 今次在 7 月 8 日中午 12 時至 7 月 9 日晚上 11 時 59 分。再推出加 $20 多購一盒的優惠。買家購買非獨立款口罩，即可以用優惠價 $20 購買多一盒口罩。注意口罩只可同款，不包括彩虹系列。以最平的成人3E 99% Level 2 非獨立裝口罩為例，原價為 $130 盒/50個，加 $20 換多一盒，即是 $150 可以購買 2 盒3E 99% Level 2 非獨立裝口罩，平均售價為 $75盒。售完即止。注意今次廠方取消自取點，所有口罩需要速遞送貨。

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▲ HK-M 3E 99% Level 2 港產口罩

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(非獨立將於訂購後14個工作天內出貨)

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▲ 上次開賣的口罩，已陸續出貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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