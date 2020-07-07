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【附購買詳情】HK-M 再推 3E 99% Level 2 港產口罩優惠! 平均每盒$75/50個

行內熱話 01:55 2020/07/07

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香港口罩廠 HK-M 早前推出特別優惠，大獲好評，但有不少買家趕不及購買，所以廠方特別延長優惠。 

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

香港口罩廠 HK-M 今次在 7 月 8 日中午 12 時至 7 月 9 日晚上 11 時 59 分。再推出加 $20 多購一盒的優惠。買家購買非獨立款口罩，即可以用優惠價 $20 購買多一盒口罩。注意口罩只可同款，不包括彩虹系列。以最平的成人3E 99% Level 2 非獨立裝口罩為例，原價為 $130 盒/50個，加 $20 換多一盒，即是 $150 可以購買 2 盒3E 99% Level 2 非獨立裝口罩，平均售價為 $75盒。售完即止。注意今次廠方取消自取點，所有口罩需要速遞送貨。

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

HK-M 3E 99% Level 2 港產口罩

 口罩購買連結<<< 

(非獨立將於訂購後14個工作天內出貨)

【其他內容】  【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

【其他內容】  【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

上次開賣的口罩，已陸續出貨

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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