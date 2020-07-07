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Savewo 真立體口罩於SOGO 有現貨賣! 獨立包裝仍售$149/盒

行內熱話 00:34 2020/07/07

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Savewo 救世早前才推第二輪網上發售真．立體口罩，剛更表示將於本周三於 SOGO 有現貨發售。

 【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報  【即日不斷更新】

Savewo 救世推出的 3D 超立體口罩不但提供 3E >99% 防護，而且舒適度高、十分透氣，極適合在夏天使用。原因是它採用非主流的立體剪裁，有效增加呼吸空間，長時間穿載也十分舒適。

廠方亦採用獨家的 Type.Cool 物料製造口罩，特別適合在炎熱夏天使用，提供 Delta-P 的超高透氣度。為方便用戶攜帶，今次更採用全獨立包裝，但售價不變!

【其他內容】 新港牌 Gimans Care 推 Level 2 彩虹口罩 Ω 型立體構造更透氣!

 Savewo  發售詳情:

開售日期：2020年7月8日星期三

1.銅鑼灣SOGO （300盒）
購買位置：B2層的FreshMart超市內藥房部
*每人限購兩盒

2.尖沙咀SOGO （300盒）
購買位置：LG層的FreshMart超市內藥房部
*每人限購兩盒

Savewo 真立體口罩於SOGO 有現貨賣!

【其他內容】  【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

Savewo 口罩規格

立體剪裁，時尚美觀
增加呼吸空間，確保長期穿戴舒適
採用3mm超軟彈性耳帶
方便用戶講話交談
Type.Cool 通氣技術，呼吸舒適
細菌過濾效率 BFE>99%
顆粒過濾效率 PFE>99%
病毒過濾效率 VFE>99%
防止飛沫及潑濺阻擋達120 mmHg
無乳膠，抗過敏
香港設計，香港生產
獨立個體包裝

售價 : $149

 

【其他內容】  【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。 

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撰文 : 張文啟

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