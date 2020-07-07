【疫市營商】港府派1萬元加推套餐優惠　本地海鮮網店疫情下反賺更多

新冠肺炎疫掄未完，加上香港政府近日派錢 10,000 港元，短期內可望刺激消費，但餐飲業又未必能即時受惠。有本地海產網購公司乘勢推出優惠套餐，主打日本海產直送到家，順應網購時勢。

「肯尼海鮮」兩年半前開業，聯合創辦人 Kenny Cheng 說：「我親人皆從事漁業相關行業，由於我們有漁船及相關人脈，比甚他人更容易得到第一手海鮮，算是我們的獨特優勢。但新生代不肯入行，本地漁業無奈式微，網購海鮮是我和拍擋在這個環境下的新嘗試。」

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▲ 肯尼海鮮聯合創辦人 Kenny Cheng （左）及 Jerry Siu。

聯合創辦人 Jerry Siu 解釋，漁船回港後漁獲會先經過收魚人轉送到魚市場，然後便會運去街市出售，貨物經過數次轉手後價錢自然會變高，若果第一手貨源直接從網上直銷出貨，售價可更便宜，送到客人手上的海產亦會更生猛。

憑藉上述理念，兩位年青人以低成本創業，兩年後生意愈做愈好，後來更聽從客人意見引入受歡迎的環球海鮮，現時本地海鮮和外地海鮮的佔比約為 3:7 ，Kenny 說：「新冠肺炎疫情飲食業叫苦連天，我們營業額反而上升，因留在家中的港人比以往更捨得消費，海鮮來貨價亦比以前低，以北海道頂級馬糞海膽 (A+ Grade )為例，日本受疫情影響不少餐飲店結業，海膽滯銷，過往這款海膽一板（250g）要 800 至 1,000 港元，現在只需要 400 元左右便有交易。 3 月疫情最嚴重時價錢甚至跌到僅 300 多元，那時一星期我們賣了接近 600 板。」

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▲ 北海道頂級馬糞海膽受日本疫情影響而跌價，大受港人歡迎。

特區政府剛剛派發 10,000 港元，兩位年青人亦因應政策推出「日式花咲蟹福袋」， 900 元即可吃到花咲蟹、北海道中拖羅 、阿根廷赤蝦、南非鮑魚仔和梅酒，極為實惠。Jerry 說：「市民收到錢後，相信都會有獎勵自己，尋找美食的念頭，我們便提供高性價比的選擇。為求新鮮，我們會盡力做到今日落單，第二日便送貨上門。例如海膽由日本直送，每星期只有星期五、六、日有飛機，海膽定單亦只能那段時間送出，確保落地後第二日海膽便送到客人手上。蟹之類的海產在收貨後我們會養在有水冷的水池裏再盡快送出，務求客人吃到最新鮮生猛海鮮。」

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▲ 花咲蟹、拖羅、海膽是肯尼海鮮的王牌食物。

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