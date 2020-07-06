【耐人尋味】保就業僱主承諾受薪人數為零　竟仍獲政府資助？

政府今日在網上公布第 3 批「保就業」計劃工資補貼的僱主名單，名單中最「亮眼」部分除了獲批最多補貼的中原地產外，更值得留意名單中有不少承諾受薪僱主為零的微企。

根據政府分次公布名單中，有數間微企承諾受薪僱員人是零，仍獲批政府補貼金額。資深人力資源顧問周綺萍表示：「承諾受薪僱員人是零，代表沒有承諾單保人數，這就違反『保就業』計劃當中的條文，看不到為何會出現這情況。」她續指，對於這種情況不明所以，為何政府會批核出來，還列入工資補貼的僱主名單。

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▲ 資深人力資源顧問周綺萍

現時有數間微企承諾受薪僱員人是零，但在工資補貼的僱主名單中出現的申請者，包括獲 16,524 元資助金額的艾希僱傭；獲 27,000 元金額的峯上廣告服務，等同會計妹財務的承諾 1 人受薪僱員的工資補貼額；Accounting and Business Consultancy Limited 獲批 25,500 元工資補貼。

在「保就業」計劃名單中，獲較高工資補貼金額包括本草唯物及聯向企業，獲批超過 100,000 元。

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「保就業」計劃申請者在申請前簽署承諾書，承諾接受政府工資補貼期間不會裁員，及把政府工資補貼全數金額用於僱員工資和強積金，僱主需履行相關責任。若僱主在補貼期間任何 1 個月有支薪的僱員總數，少於 2020 年 3 月的僱員總數（無論當時有否支薪），僱主須向政府繳付罰款。

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