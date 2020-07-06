  • 30°C
香港時間 : 2020706日 (一) 21:23
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【管理Tips】自選上班地點兼設衛星辦公室　富士通節省空間兼靈活調配業務

數碼轉型 13:19 2020/07/06

分享：

科技列強在配合客戶轉型的同時，自身亦在革新。日本富士通（Fujitsu）公布在新冠肺炎疫情全球大流行下，未來 3 年會陸續減少辦公室空間，讓員工在任何地方也可如常工作。

富士通人力資源部負責人平松浩樹在新聞發布會上指出，將根據現時員工每天到指定辦公室工作的情況，對津貼和福利框架進行全面改革，現時該公司在日本約有 8 萬名員工，預計將可靈活工作，包括在家工作（WFH／home office）。

【相關文章】共享工作間疫情下需求仍大　反而限聚令影響業務擴展

富士通近年業務亦在改變，包括淡出筆記簿型電腦及智能手機業務，專注軟件服務及企業方案，這方面的工作較容易進行遙距管理。平松浩樹補充，在減少辦公室空間的同時，該公司亦計劃在許多較多員工居住的地區設立衛星辦公室，並計劃跟更多共享工作間（Co-working Space）供應商合作。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：
→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

撰文 : 彭振濠

相關文章

NTT：46.3％網絡設備過時 難支援 WFH
2020/06/12
NTT：46.3％網絡設備過時 難支援 WFH
【管理Tips】照跟 9GAG・Twitter 全面WFH？過來人：工作制度穩定可考慮
2020/05/19
【管理Tips】照跟 9GAG・Twitter 全面WFH？過來人：工作制度穩定可考慮
數碼轉型 行政管理 疫情 共享平台 在家工作 Fujitsu 新冠肺炎疫情 科技行業

下一篇文章

【遙距營商計劃】政府加碼到15億！一文看清如何盡取30萬元D-Biz資助為公司增值（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹