【管理Tips】自選上班地點兼設衛星辦公室　富士通節省空間兼靈活調配業務

科技列強在配合客戶轉型的同時，自身亦在革新。日本富士通（Fujitsu）公布在新冠肺炎疫情全球大流行下，未來 3 年會陸續減少辦公室空間，讓員工在任何地方也可如常工作。

富士通人力資源部負責人平松浩樹在新聞發布會上指出，將根據現時員工每天到指定辦公室工作的情況，對津貼和福利框架進行全面改革，現時該公司在日本約有 8 萬名員工，預計將可靈活工作，包括在家工作（WFH／home office）。

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富士通近年業務亦在改變，包括淡出筆記簿型電腦及智能手機業務，專注軟件服務及企業方案，這方面的工作較容易進行遙距管理。平松浩樹補充，在減少辦公室空間的同時，該公司亦計劃在許多較多員工居住的地區設立衛星辦公室，並計劃跟更多共享工作間（Co-working Space）供應商合作。

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