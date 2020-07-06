【到貨注意】百佳 Taste 超市有貨到? 日製 Unicharm 超立體口罩賣$35/7個

近日香港口罩售價不斷下調，供應又多，但不少人仍對日本製口罩情有獨鍾，四出搜尋平價日本口罩，今日有百佳 Taste 分店到貨!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組報料，指下午在馬鞍山海柏 Taste 超市有日製 Unicharm 超立體成人口罩賣，售 $35/7個，每人限購一包。至下午 5 時 40 分仍有貨發售。雖然暫時網民只發現一間 Taste 超市有售，但照以以往經驗，當其中一間 Taste 超市到貨，由於送貨時間不同，當其中一間 Taste 超市到貨，其他 Taste 亦有機會返貨。建議可以打電話去各 Taste 超市先查詢存貨，以免撲空。

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

▲ 網民指馬鞍山海柏 Taste 超市有日製 Unicharm 超立體成人口罩賣(網民圖片)

【其他內容】 【到貨注意】港產理的口罩大貨到!? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

【其他內容】 【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l