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【附直購連結】台製藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩行貨! 成人小童各款即時發售

行內熱話 16:27 2020/07/06

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藍鷹牌口罩香港代理上星期表示，會在指定分銷商發售藍鷹牌口罩。其中一間網上分銷商百寶箱，正發售各式藍鷹牌口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

百寶箱已上架的藍鷹牌口罩包括:1-3歲、2-6歲、6-10歲和成人藍鷹牌口罩，全為非獨立包裝，50個一盒，售價為 $160，全為台灣製造。

台製藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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