【保就業計劃】中原地產・TVB獲批資助最多　1人承諾受薪僱員公司獲2萬多元補貼

「保就業」計劃第3批工資補貼僱主名單今日「出爐」，當中涉及3萬名僱主，6至8月的工資補貼額，合共約港幣 77 億元，承諾受薪僱員超過 33 萬名；有中小微企僅以承諾受薪僱員 1 人申請，但獲 2 萬多元工資補貼。

在第 3 批工資補貼「保就業」僱主名單中，獲最多工資補貼都是知名地產物業公司，中原地產代理獲批 1.15 億元資助額，承諾（保留）受薪僱員 5,612 人。且其他中原集團相關科技，包括中原數據科技、中原測量行、中原移民顧問均獲批超過 100 萬元，他們分別獲批金額，139.9 萬元、111.6 萬元和 61 萬元，承諾受薪僱員分別是 65 人、51 人和 24 人。另外，同屬地產的利嘉閣地產獲批 4,728 萬元資助額，承諾受薪僱員 2,105 人。

此外，在廣播新聞業中，電視廣播（TVB）獲批 8,568 萬元資助額，承諾受薪僱員是 3,167 人。傳媒行業中，蘋果日報獲批 2,058 萬元資助，承諾受薪僱員 744 人。

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▲ 行政長官林鄭月娥早前表示，「保就業」計劃第 3 批工資補貼已審批完成。

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行政長官林鄭月娥於 6 月 23 日表示，「保就業」計劃第 3 批工資補貼已審批完成，50 名僱員以下的中小企僱主申請的總數達 97%。有不少中小微企僱主，以承諾受薪僱員 1 人申請工資補貼亦不少，包括會計妹財務有限公司，會計妹傳媒有限公司，以及橋澳移民顧問（香港）有限公司獲批 27,000 元。

同時，政府今日開始向第 4 批、約 11,000 人成功申請僱主發放工資補貼，涉及的補貼額約港幣 63 億元，承諾受薪僱員人數約 270,000 人。「保就業」計劃秘書處稱稍候公布有關獲工資補貼僱主名單。

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