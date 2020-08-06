【疫市營商】賭場主題兼賣本地手工啤　餐廳逆市開舖供港人抖抖氣

新冠肺炎肆虐，不少中小企縮減規模咬牙渡過難關，但亦有店舖看準市面充斥人才流轉快，逆市出擊開餐廳大展拳腳。

位於大角咀的 Vegas 001 酒吧餐廳近月才開業，裝修以賭場為主題：撲克餐牌、籌碼杯墊、老虎機 3D畫牆紙，加上內部的實木飛鏢靶和壁畫，別具特色。聯合創辦人陳薪羽 ( Cecilia )說：「餐廳整體以英倫風格為主，吧枱提供各式酒水，包括本地手工啤酒、Gin、威士忌等 ，亦有不同小食，下午時段我們也會提供手工精品咖啡迎合客人。內裏除了有壁畫供客人『打卡』外，同位置亦有 100 吋投映機，看球賽效果極佳。」

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▲ Vegas 001 聯合創辦人陳薪羽 ( Cecilia )。

不過況始終是差，限聚令「陰霾」下，新店開業需要承受極大壓力。Cecilia 坦言，2 人限聚令日前實施後，傍晚 6 時以後客人急降：「相信未來放寬限聚令後亦不會讓餐廳回復 100% 入座率，恐怕到時政府會限制在 50% 左右，所以更要未雨綢繆，積極面對問題。除了外賣之外，我們會售賣可以經過簡易翻熱、翻煮即能食用的菜色。員工上班做多點這些周邊，有趣的產品會增加客人的記憶點，等到未來市況回復，反擊機會就更加大。」

Vegas 001 即拉斯維加斯， 陳薪羽笑言以此為名是因為其有著開心、旅遊、玩樂等感覺，香港近年被社運、肺炎疫情折騰不輕，港人比過往更需要放鬆，她期盼餐廳能讓港人有地方「抖抖氣」，讓因疫情關係無法旅行的港人可以享受美食。

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▲ 撲克餐牌、籌碼杯墊。

市道低迷，是否合理的開業時機？陳薪羽坦言：「思路決定出路。在創業時思路不同，結果便會大相逕庭。『等待』確是選擇，正如政府現時都有不同援助措施。但如果能自己把握主導權，再去決定、構築品牌價值，營運上會更靈活、順心。現在創業其實都有好處的，市道差所以會考慮更多，食物細緻度、餐廳定位、酒吧氛圍都要仔細推敲才敢出手，過往可能想了 8 成就試，現時一定要 12 成才出手，無形間令人成長，餐廳亦較想像中來得更好。」

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▲ 壁畫和投影機。

陳薪羽又指現時租金低、招聘人才更易，餐飲業以往競爭激烈，人才叫價不菲，例如有人說自己在某某大酒店或高級會所出身，抬高叫價，不過現在的大環境是餐飲業人才不停流入市場，部分人找不到工作要被逼轉行，餐飲業人才價格現在合理得多，用過往同樣價錢可請到更有能力、禮貌，甚至懂不同語言的員工。她說：「飲業地震，航空業等其他行業都有裁員潮。市場就多了很多優秀人才。 2 萬元能聘用到價值 2.2 萬、甚至 2.5 萬元的員工。」

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▲ 甫開業已生意暢旺。

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