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【到貨注意】萬寧自家港產成人Level2口罩售$113盒/50個 仲送$20現金券

行內熱話 12:53 2020/07/06

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今日萬寧口罩終於返貨啦! 過去一星期也沒有發售的萬寧口罩，在今早開始陸續到貨，在部分萬寧門市冑售。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

有網民在 FB 群組齊報料，指今早萬寧開店開始，已有萬寧成人口罩發售，有部分分店則在中午才到貨。曾發售萬寧口罩的分店包括: Apm、葵芳新都會、vcity、屯門錦薈坊、粉嶺中心和德福等等。今日購買口罩，仲送 $20 現金券和口罩夾。

所以如果大家想購買萬寧口罩的話，也可到附近的萬寧門市碰碰運氣，或打電話到門市查詢，看看會否返貨。

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

萬寧自家港產成人口罩到貨(網民圖片)

 【其他內容】 【到貨注意】港產理的口罩大貨到!? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

【其他內容】  【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

萬寧自家港產成人口罩到貨(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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