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【派錢1萬】香港市民陸續收到1 萬元　本地商家推優惠盼疫市「翻身」

商管策略 11:50 2020/07/06

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特區政府早前推出港幣 1 萬元的「現金發放計劃」，宣布提前兩日（即 7 月 6 日）便能收到款項。不少市民指今日凌晨時份已收到政府的款項，有商家亦希望政府的現金計劃能夠刺激消費，並計劃推出優惠期望在新冠肺炎疫市下「翻身」。

曲奇店推優惠 搶攻1萬元商機

榮光手工創意曲奇的創辦人鄭俊華（James）指，店舖會因應 1 萬元計劃推出相關優惠，但當中細節仍未落實，他預期計劃能夠刺激本地消費市道。James 的店舖位於尖沙咀區，主要以遊客生意居多，大嘆現時「一個遊客都無」，但他認為現時市面的人流比起最差的時候有好轉，店舖亦不時有本地客光顧，可是生意與新冠肺炎疫情前仍有落差。

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榮光手工創意曲奇創辦人鄭俊華。

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逾500萬人登記 電子登記較快收到款項

政府的「現金發放計劃」，向年滿 18 歲的香港永久性居民派發 1 萬元，截至昨日（7月5日）已有 576 萬人登記。當中經網上銀行進行電子登記的市民，會在登記後約 1 星期收到款項。至於使用書面表格透過銀行或香港郵政登記的人士，需按年齡分批登記。首批 1955 年或之前出生的人士，已於 6 月 21 日起開始登記，而第 2 批（即1956 年至 1970 年出生人士）的開始登記日期為 7 月 5 日。

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Photo：Cristiano Betta

撰文 : 廖淑瑩

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