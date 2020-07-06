【附購買連結】紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩 售$150盒/50個包送貨

IAP Medical Supplies 在 FB 表示，萬眾期待的 Medicom 醫用口罩終於返大貨。

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今次返貨的為國內版 Medicom Safe+Mask Premier 口罩，符合 Level 1口罩標準，最吸引是此版本為紫色口罩，設計十分吸引。但注意此口罩只提供小批量發售，買家需要購買至少 10 盒，店方會提供送貨。

▲ 紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩

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口罩規格:

-符合 ASTM-2100 Level 1口罩標準

-安全、柔軟舒適及防敏感設計

-3微米的細菌過濾效率(BFE) ≥95%

-顆粒過濾效率(PFE)≥98%

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訂購詳情

售價:每盒$150/50個

數量：10盒起

送貨：免費包送貨

▲ 紫色 Medicom Safe+Mask Premier 口罩

口罩購買網址<<<

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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