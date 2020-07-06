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【附購買連結】masklab 推韓式 KF 立體款彩虹獨立裝FFP1認證口罩 超透氣之選 今日現貨開售

行內熱話 03:17 2020/07/06

分享：

香港口罩廠 masklab 推出的彩虹口罩，由於是現貨不需要等出貨，廣受買家支持。今次 masklab 推出香港製造的韓式立體口罩（KF系列），而且更提供五個口罩顏色選擇。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

今次廠方採用 ISO 7 級認證無塵室用來生產 KF 系列口罩，比現在平面口罩的 8 級無塵室再高一個等級。KF 系列口罩更是全港唯一達到最嚴格的歐盟防護面罩標準 EN 149 FFP1 認證的口罩 (按此瀏覽報告)， 高流速懸浮微粒子過濾率高達 95%，透氣度保持Delta P 5.3 mmH2O/cm²。

masklab KF 立體款彩虹獨立裝FFP1認證口罩

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

廠方表示，歐盟防護面罩標準 EN 149 非常嚴格（比美國N95更嚴格），過濾率是用平面外科口罩 ASTM 標準的 3 倍空氣流量測試，並有密封性測試，但透氣度是沒有規定的，所以一般的防護面罩級口罩雖然防護力非常強，卻非常不透氣！經廠方研究後，降低對病毒比較不重要的油性過濾率（油煙、油霧）至 85%，因而加強了我們的透氣度至 Delta P 5.3 （一般 KF94 口罩為 9.0 以上）。

顏色方面，KF 口罩系列提供 ：黑、白、粉紅、紫、綠松色選擇。

 【其他內容】 【到貨注意】港產理的口罩大貨到!? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

masklab KF 彩虹口罩共有 5 色

發售詳情:
發售日期:七月六日星期一中午十二點正 
發售方式:先到先買
出貨日期:全現貨，兩個工作日內出貨或可取貨
開賣優惠價：白色 $48/盒，其他四色$58/盒，一盒10片，全部獨立包裝。

口罩購買網址<<<

【其他內容】  【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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