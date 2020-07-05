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【門市有現貨】同舟 Level2 口罩變相減價! 平均售$100盒/50個

行內熱話 21:37 2020/07/05

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近來香港各間口罩廠不斷減價，今次是同舟 Unite Mask HK 推出大優惠。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

同舟 Level2 口罩本售 $150/50個，現在廠方推出買兩盒送一盒優惠。 由 7 月 6 日(星期一) 起，全線小魔怪及執笠倉門市都會有同舟口罩「買二送一」優惠，即是平均一盒為$100。

同舟口罩規格 
-每盒50個
-尺寸：17.5 x 9.5cm
-同舟三層掛耳式外科口罩
-固定優質原材料供應商
-BFE，PFE > 99%
-SGS認證ASTM Level 2
-符合歐美醫用口罩標準

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

發售門市地點

1 小魔怪門市地址：
 火炭：火炭坳背灣街57號利達工業中心地下7A鋪
 觀塘：觀塘成業街16號怡生大廈地下F號鋪

2 執笠倉門市地址：
 旗艦店：深水埗長沙道261號地下
 旺角店：旺角通菜街150號地下
 荃灣店：荃灣眾安街108號地下
 大圍店：大圍大圍道17號地下
 元朗店：元朗教育路26-34號百宜樓地下B舖
 觀塘店：觀塘通明街金橋華廈10號
 佐敦店：佐敦彌敦道320號
 灣仔店：灣仔莊士敦道137-139號地下及地庫
 黃埔店：紅磡船澳街99號黃埔新邨5Q
 大埔店：大埔廣福道60-62號地下A舖
 屯門店：屯門華都花園商場3樓華都大道41H, 4J及8I-J舖
 葵芳店：葵芳興芳路208號葵芳匯地下G02號舖

【其他內容】 【附購買詳情】HK-M 3E 99% Level 2 口罩大優惠! 最平每盒 $75/50個 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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