【再破$40大關】 小店清貨劈價! 口罩只賣 $0.64 一個 三層口罩售$32盒/50個

香港市售的口罩售價愈來愈平，繼之前有店舖以 $49 盒發售中國產三層口罩後 (按此瀏覽詳情)，今日有網民報料，指有商店以低至 $32 盒/50個的售價，發售三層口罩。

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網民在 FB 群組分享，大陸產牌子為 OUOSVAVV 的三層一次性口罩 50 個裝，一盒售 $36、2 盒售 $70，3 盒售 $95, 即平均只需 $32 盒，每個口罩僅售 $0.64。

▲ 網民分享的口罩價格圖片(網民圖片)

記者在網上嘗試搜索 OUOSVAVV 口罩的相關資料，結果發現此口罩多在外國網站出現，售 $120 多一盒，沒有過濾表現等資料，但有 CE 證明。

▲ OUOSVAVV 的三層一次性口罩

不過買口罩是需要用得安心，建議大家不要貪干，大可購買港產口罩，因現在只需 $60 起，即可購得 Level 1 的港產口罩，按此瀏覽詳情。

▲ OUOSVAVV 的三層一次性口罩在外國網店售 $120 盒

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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