【到貨注意】港產理的口罩大貨到!? Level 3 50 個裝藥房賣 $140 起

理的口罩自從在香港建立生產線後，產量更為穩定。今日有網民在 FB 群組指，他所在的地區有多間藥房到貨，售價由 $140 起!

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事實上，這幾日不少網民也指在零星藥房有理的口罩賣，不過售價高達 $240 以上，相信是舊存貨。今日有網民在 FB 指，在深水埗的地區藥房有港產理的口罩到貨，售價最平為 $140 ，貴至 $190 不等，因此建議大家要格價才買。所以大家想買的話，可以到所在地區的藥房查看，是否有新貨返! 雖然在 HKTVMAll 不時也有理的口罩返貨(按此瀏覽連結)，但即買即取更方便呢!港產理的口罩規格按此瀏覽。

▲ 網民購得的港產理的口罩(網民圖片)

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▲ 網民購得的港產理的口罩(網民圖片)

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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