港產 Good Mask 99 彩虹口罩將追加幼童版! 配成人中童可變親子裝

香港口罩廠 Good Mask 再把旗下的 99 彩虹口罩擴充，推出幼童99口罩。

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幼童99口罩尺寸為 125mm闊X85mm高，適合較少的小朋友使用。連同廠方早前推出的成人和中童口罩，一家人就可作親子裝。口罩顏色同有5種顏色，包括:夢幻紫、櫻花粉、奇異果綠、冰川白和微風藍。

▲ Good Mask 99 彩虹口罩

即時起至開賣成為會員，更可獲 $10 E-coupon。至於開賣日子，廠方只提供7月13日至7月20日其中一日正式開賣，請大家留意廠方最新公布。

▲ Good Mask 99 彩虹口罩新推優惠

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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