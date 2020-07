部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起

近來有愈來愈多商店推出自家口罩,健康雜貨店 Organic Plus 正是其一。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買? 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Organic Plus 在 FB 表示,正在提供自家 Organic Plus 口罩訂購。Organic Plus 口罩是通過歐盟最高 EN 14683 Type II R 測試,另還有 CE 認証。口罩售價分 3 種:

標準價 $75 一盒

會員價 $68 一盒

長者及醫護價 $60 一盒

(每人限購四盒)

▲ Organic Plus 口罩

店方指 7月7日開始大貨會到店,買家可先在 7 月 7 日前到門市訂購留貨。Organic Plus表示, 口罩銷售額的 10% 會捐俾慈善機構。

想訂購口罩的話,可到Organic Plus查詢。門市資料按此。

▲ Organic Plus 口罩規格

購買口罩需留意風險,尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚,了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽,並要衡量購買風險,才好付款,免有金錢損失。建議面交才付款,並即場檢查口罩。本網單純內容報道,對買賣雙方的交易不會負責。

