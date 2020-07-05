  • 29°C
香港時間 : 2020705日 (日) 04:00
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:粵港澳大灣區新機遇

熱門關鍵字 : 數碼轉型 網上推廣 5G FinTech MS Excel AI
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

部分收益作慈善用途! 健康雜貨店推自家口罩 歐盟最高標準 Type II R港產口罩售$60 起

行內熱話 03:08 2020/07/05

分享：

近來有愈來愈多商店推出自家口罩，健康雜貨店 Organic Plus 正是其一。 

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Organic Plus 在 FB 表示，正在提供自家 Organic Plus 口罩訂購。Organic Plus 口罩是通過歐盟最高 EN 14683 Type II R 測試，另還有 CE 認証。口罩售價分 3 種:

標準價 $75 一盒
會員價 $68 一盒
長者及醫護價 $60 一盒
(每人限購四盒)

Organic Plus 口罩

店方指 7月7日開始大貨會到店，買家可先在 7 月 7 日前到門市訂購留貨。Organic Plus表示， 口罩銷售額的 10％ 會捐俾慈善機構。

想訂購口罩的話，可到Organic Plus查詢。門市資料按此

Organic Plus 口罩規格

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

【其他內容】 【附購買詳情】HK-M 3E 99% Level 2 口罩大優惠! 最平每盒 $75/50個 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ 

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

撰文 : 張文啟

相關文章

港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款下周三開售!
2020/07/04
港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款下周三開售!
【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒
2020/07/04
【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒
【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用
2020/07/04
【附購買連結】口罩售 $2 一個! 醫護中心再推港產 Level 2 BFE/ PFE>98% 口罩訂購 門市取貨即用
著數優惠 健康美容 健康問題 疫情 口罩

上一篇文章

港產 Good Mask 99 彩虹口罩將追加幼童版! 配成人中童可變親子裝

下一篇文章

【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

SME 精選

港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
港人裸辭到大灣區創建科技公司 直言現在正是創業良機
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【財政預算案2020】中小企100％融資擔保很美好？食肆東主：批得快先救到燃眉之急
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【Zoom 教學】Zoom 多人網上會議 Step by Step 教學！Home Office 必備！
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
【一文看清香港優惠】12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新購物著數優惠 平價口罩供應免費派情報 【即日不斷更新】
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
數碼推廣 Digital Marketing 懶人包（1） 傳統與數碼營銷的差異
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
SME 創業懶人包（1）三大準備要訣
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹
中小企求 Fund 懶人包（1）籌錢不靠父幹