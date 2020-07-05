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【現貨發售】夏日高透氣! 香港製造快適嘉納米口罩售$135/50個

行內熱話 01:19 2020/07/05

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香港製造的口罩一般以熔噴布作過濾層，但此香港口罩廠快適嘉全線口罩採用納米布，為用戶提供高透氣的穿戴效果。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

快適嘉表示，廠方的廠房位於官塘，無塵間符合 ISO 14644-1 CLASS 7 標準。即每立方米少於352,000 粒0.5um 的塵粒，比一般口罩生產線要求的 Class 8 高一個等級。

快適嘉廠房

廠方又採用 ISO 9000之流程架構，以管控醫療器材生產環境。ISO 13485 基於ISO 9001 專為符合品質目標管理循環概念 - 計劃、執行、檢查及行動。在本質上更加法規導向，而且需要更徹底文件化的品質管理系統。ISO 13485是為了協助醫療器材製造商設計、建立和維持其流程有效性之品質管理系統。它確保製造商持續設計、研發、生產、安裝及交付安全且符合其預期目的的醫療器材。 

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快適嘉 納米口罩

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廠方表示，納米布是一個結構極為精細的網狀物料。納米濾層以網狀形態阻隔細菌和微粒。這種阻隔外物的方法較為穩定，功效不會隨着時間有明顯減退。另外，由於納米布結構極為精細，當中有大量的微細空隙可以供空氣流動，讓濾層兼備高透氣的效果。以上兩個原因使納米布成為比熔噴布優勝的口罩原料。 

快適嘉三層掛耳式納米口罩 標準

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標準款口罩規格

-過濾層 Filtration layer : 25-30 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber
-細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >95%
-粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>95%
-防血液渗透 Synthetic Blood Penetration   ≥80mmHg
-可燃性 Flammability Class 1

售價:$135/50個

快適嘉三層掛耳式納米口罩 高效

高效款口罩規格

-過濾層 Filtration layer : 50 gsm 納米纖維布 Nano-Fiber
-細菌過濾效果 Bacterial Filtration Efficiency (BFE) >98%
-粒子過濾效果 Particle Filtration Efficiency (PFE)>98%

售價:$178/50個

口罩購買方法 

1.中環銷售點 

中環威靈頓街27-29號元益大廈702室 | Rm 702, 

星期一至五 (上午十一時半至下午三時，下午五時半至七時) ,星期六(上午十一時至下午二時) Sat (11:00PM-2PM)

2.觀塘生產線直銷 

觀塘鴻圖道44-46號世紀工商中心三樓312室 
星期一至六(上午11時至下午8時) Mon to Sat (11AM-8PM)

3.口罩購買網站<<  

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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