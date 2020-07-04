【節省成本】Apple iMac 24 吋新低價！＄799 超平入手 !?

iMac 向都受不少用家歡迎，現在竟然可 HK$799 入手！這部只賣 HK$799 的 Apple iMac 25 吋，當然不是最新型號，而是二手舊款型號，更屬 2007 年出品的「中古」型號。

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HK$799 開賣的 Apple iMac 24 吋 2007 年中出品的中古型號，配有 Intel Core 2 Duo 2.8GHz 處理器、4GB DDR2 記憶體、500GB 硬碟及 ATI Radeon HD 2600 Pro 顯示卡，效能自然不會高，網店指此機屬二手 80% 新，配件只電源線，可做文書及睇 Youtube，並提供 3 日保用，大家要留意！

▲ Apple iMac 24 吋

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▲ Apple iMac 24 吋

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