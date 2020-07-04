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【附購買連結】Protector 中童小童口罩終於有貨! 獨立包裝售 $95盒

行內熱話 15:27 2020/07/04

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 Protector 口罩相信唔少人都購買不少貨，但中童和小童款一直缺貨。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

Protector 在 FB 表示，Protector 中童小童口罩終於返貨，獨立包裝售 $95 盒/30個
，並於星期日早上九點於官網開賣。

【其他內容】   【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

 

Protector 小童口罩

 口罩購買連結<<<

【其他內容】【附購買連結】小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

【其他內容】  【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

Protector 中童口罩

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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