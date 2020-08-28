【疫市營商】港產品牌出奇招抗疫　推便攜包裝辣粉保衛生

限聚令放寬，餐飲業市道好轉；「受惠」新冠肺炎疫情，市民較以前更重視食物安全。有本地辣椒粉品牌推出便攜產品，客人可輕鬆自備乾淨、美味的本地辣椒粉，不用再擔心餐枱上的調味料是否不衛生，可以吃得更加放心。

「X-1493 The Spice Of Nature」為本地純辣椒品牌，專營純天然複方混合辣椒粉，創辦人李鎬光（Alex）坦言產品銷情確受新冠肺炎疫情影響，但近期銷情回復穩定，公司決定推出新產品開拓新市場。他說：「『隨身享辣，辣度自主』是我們品牌的理念，故新產品也是超袖珍包裝，包含 1 個小玻璃瓶及 10 包獨立包裝的辣椒粉，消費者可自己將辣椒粉加入瓶子隨身攜帶，再用有刻度的瓶蓋為食物加辣。」

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▲ 自行携帶辣椒粉非常衛生。

現時消費者出外消費都想盡量衛生，餐廳更會加上隔板阻擋飛沬，惟餐廳再勤力清潔仍有盲點，例如裝辣椒油容器就經常因為長時間不更換、不清洗而滋生大量病菌，客人採用新產品更安心。李鎬光說：「外面的辣椒油包裝欠保障，如你永遠都不會知道上一位使用者是不是病人，也不知道辣椒油保鮮程度好不好。自已帶少量辣粉便自然毋須擔心。」

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▲ 新推出的海鮮辣味非常惹味。

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