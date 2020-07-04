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英首相約翰遜稱華為是「潛在敵國供應商」 英國或拒華為參與 5G 建設

行內熱話 03:51 2020/07/04

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中美貿易戰及新冠肺炎疫情後，再加上港區國安法問題，英國開始重新評估華為在 5G 網絡中的可靠性。英國首相約翰遜的取態亦因此改變，早前更形容華為是「潛在敵對國家的供應商」，預期英國採用華為 5G 的可能愈來愈低。 

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據外地媒體報道，約翰遜 2 日表示，在華為的決定上要謹慎行事，他不希望看到國家關鍵的基礎設施，會因為潛在敵對國家電信設備商的進入而增加風險，因此現時必須非常仔細考慮如何進行。

英國政府在今年 1 月作出決定允許英國網絡使用華為 5G 技術，但決定一直在英國引起爭議。約翰遜早前曾表態，認為英國只需禁用華為作核心設備，仍可局部使用華為的產品。不過英國國内因新冠疫情對中國的態度更趨反感，加上盟友美國施壓，令約翰遜傾向「轉軚」。

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撰文 : 何兆洋

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