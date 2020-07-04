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印度將暫停進口中國電力設備 禁大陸公司參與公路建設

行內熱話 03:42 2020/07/04

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中印衝突問題暫時未見緩和，印度民間紛紛提出抵制中國產品，官方各部門亦有行動，其中印度能源部長 Raj Kumar Singh 表示，印度將停止進口中國及巴基斯坦的電力設備，另外亦已禁止中國公司參建高速公路，涉及中國的聯營公司亦會被禁止競投項目。 

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印度電力部長Singh在和印度各邦的官員會晤時表示，截至 2019 年 3 月的一年內，印度非再生能源電力項目進口了 7,100 億盧比的設備，其中從中國進口的設備佔 2,100 億盧比。不過他表示，「有一個越界並殺害我們士兵的國家，然而我們在那裏製造工作職位，這些事我們不能容忍」。他又認為印度本身就有能力製造各類電力設備，也鼓勵官員多採購本國貨。

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Singh 稱，印度為了檢查可再生能源設備的進口，正計劃設置關稅壁壘，而非全面禁止所有國家的進口設備。另外由於電力系統屬敏感系統，容易受到網路攻擊，印度也將檢查其他國家或地區的進口商品，是否存在惡意軟件。

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撰文 : 何兆洋

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