搶港店生意! 國內買 iPhone 竟可免稅！平過香港 ＄1,300！

國內買 iPhone 竟可免 13% 稅，較香港最多可平 ＄1,300！原來，這是海南島為重振被疫情打擊的旅遊業，推出《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》，實施離島免稅新政策，當中更首次包括智能手機、平板電腦。

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在《關於海南離島旅客免稅購物政策的公告》下，中國國內買家到海南離島指定地方購買產品，可獲免 13% 稅優惠。每名旅客每年的免稅購物額，可達至 10 萬元人民幣，每次最多可購買 4 部手機。

▲ 離島免稅新政策下，免稅產品包括智能手機、平板電腦。

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▲ 現在可包括手機

以 iPhone 11 Pro Max 512GB 為例，免稅後定價為 10,210 人民幣 (約 HK$11,195) (其他型號可參考下圖)，較國內其他地方平上 2,489 人民幣，而相比香港 HK$12,499 官方定價，也平了 HK$1,304。當然，這是以 Apple 官方定價作比較，香港不少連鎖店都有推 iPhone 11 減價優惠，再加上信用卡優惠等等，香港購買 iPhone 還是較著數。

▲ 免稅產品包括智能手機、平板電腦。

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