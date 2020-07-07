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【附購買連結】港牌Gimans Care推日式Lv2彩虹口罩 BFE/PFE/VFE 99% 成人/中童/幼童款周三開售!

行內熱話 01:25 2020/07/07

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香港口罩品牌 Gimans Care 宣佈將於 7 月 8 日（星期三）下午 2 時，進行網上預售（網站將於預售活動前 1 天開放），屆時將推出成人（17.5cm x 9.5cm）、中童（14.5cm x 9cm）及幼童（12.5cm x 8cm）尺寸之 3 層過濾防護口罩，數量共 25,000 盒，每人每尺寸限購 4 盒，售完即止。  

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

是次預售的 Gimans Care 彩色口罩，符合 ASTM 第 2 級防護標準及 EN14683 Type IIR，細菌過濾率（BFE）、粒子過濾率（PFE）及病毒過濾率（VFE）均達到 99%或以上。口罩採用獨特「Ω 型」立體構造，讓口鼻與口罩間留有更多空間，確保口罩在炎熱的夏天亦能舒適佩戴。

港牌Gimans Care Lv2彩虹口罩

Gimans Care 彩色口罩更有三款不同尺寸：17.5cm x 9.5cm（成人）、14.5cm x 9cm（中童）及 12.5cm x 8cm（幼童）， 適合家庭親子使用。 

【其他內容】   【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

首輪將預售共 25,000 盒（成人 18,000 盒、中童 4,000 盒及幼童 3,000 盒）彩色口罩，顏色包括:薰衣草紫、蜜柑橙、檸檬黃、玫瑰粉紅、晴空紫藍及飄雪白共 6 款顏色。50 片裝成人及中童尺寸口罩之售價為港幣 $158 盒﹔40 片裝幼童尺寸口罩之售價為 $128 盒，而選購所有尺寸的飄雪白口罩更可享有每盒港幣 $20 折扣優惠。

港牌Gimans Care Lv2彩虹口罩

買家可選擇以順豐直送辦公室或住 宅、或於順豐門市、順便智能櫃及旺角 Gimans Care 門市自取。口罩預計在 7 月 10 日起根據付款時間陸續交付予買家。

口罩購買連結<<<

【其他內容】【附購買連結】小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

【其他內容】  【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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