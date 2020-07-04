【附購買詳情】HK-M 3E 99% Level 2 口罩大優惠! 最平每盒 $75/50個

香港口罩廠 HK-M 早前開賣彩虹系列口罩，但開賣一會就出現問題令開賣需要腰斬。所以今次廠方推出特別優惠!

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

HK-M 在 FB 表示，7 月 4 日中午 12 時至 7 月 5 日晚上 12 點期間，購買非獨立款口罩，即可以用優惠價「$20」購買多一盒口罩。注意口罩只可同款，不包括彩虹系列。以最平的成人3E 99% Level 2 非獨立裝口罩為例，其售價為 $130 盒/50個，加 $20 換多一盒，即是 $150 可以購買 2 盒3E 99% Level 2 非獨立裝口罩，平均售價為 $75盒。售完即止。

【其他內容】 【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

今次廠方開賣的口罩包括:

1.50片裝口罩

成人非獨立包裝$130/盒（尺寸:175*90）

成人獨立包裝$165/盒（尺寸:175*90）

彩虹系列非獨立包裝$130/盒（尺寸:175*90） (每盒25片黃 /25片粉紅)

▲ HK-M 彩虹系列非獨立包裝口罩

▲ HK-M 3E 99% Level 2 口罩



2.30 片裝口罩

中童口罩$99/盒 （尺寸:145*90）

-非獨立將於訂購後14個工作天內出貨

-彩虹將於7月下旬開始出貨

【其他內容】【附購買連結】小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

口罩購買連結 <<

【其他內容】 【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l