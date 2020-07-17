【疫市營商】 全民戴口罩! 美容公司自創眼部產品逆市搶攻

新冠肺炎肆虐，人人戴口罩，女士們是否沒了美容需求？顯然不是。有美容公司因應疫情推出嶄新美容產品，針對雙眼，讓女士在戴口罩時亦能明艷照人。

Bastet Beauty 於 2019 年 11 月創辦，創辧人 Emily 從事美容行業 20 年，無論是美容產品的批發、零售，抑或作為前線美容師亦有所涉獵。她指出市場環境瞬息萬變，遂決定創立公司並推出自家產品靈活應對市場需要，說：「從事了美容業多年，我深明最令人討厭的便是有人不停地硬銷療程，又或者療程莫名其妙地昂貴。所以我亦努力迴避這兩點。因應疫情，Magneta 系列的 Eye Pen 可來解決眼部問題，它不單經濟實惠亦長遠有效，最適合戴口罩只露出雙眼的女士使用。」

▲ Bastet Beauty 創辧人 Emily。

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不少女生都因為戴口罩而開始放棄化妝，但其實化妝只是美化或遮掩的方法，若能改善到眼部等問題，在未來不用戴口罩時化妝便能更加突顯輪廓。 Emily 指出，女士常見的眼部問題有黑眼圈，眼腫，眼袋，眼紋，眼皮鬆弛，這些都是不少都市人正面對，但又不知道如何解決，且不知道確切的問題起因，可謂求助無門。女士隨便找間美容院不單未必能解決問題，有時甚至會被要求重金購買療程。

▲ Eye Pen 帶有高磁，能促進新陳代謝。

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有見及此，Emily 便決定推出新產品應市，在一月開始構思，經過中間不停調試，在五月時終於推出成品。現時 Bastet Beauty 更正試用價做推廣，她說：「現時的推廣價為 $680 元，Eye Pen 是一支高磁能量眼部按摩筆， 其每分鐘震動 12000 次，高磁能量可以增加血液循環帶走細胞廢物，同時它亦可在按摩時釋出精華素，震動令皮膚更快吸收營養。市面上雖然有類似產品，但同時兼具上述功能的只有我們。功效上除了立時去除眼睛疲勞，3 天改善黑眼圈 7 天減淡幼紋， 長期使用能令眼睛更明亮有神。價錢比專櫃眼霜還要便宜。」

她指出，平時女士做美容，可能每隔兩星期便做一次，但效果難以持續這麼久，使用這款產品可將效果保持得更持久。正因如此產品反應熱烈，現時第一批 Eye Pen 已售罄，已準備做第二批， Eye Pen 亦已被國內公司看中，現時已在內地作分銷。

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