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【疫市營商】未來支付科技就在眼前？

博客論壇 18:56 2020/07/07

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近期的本地科技熱話，非八達通終於登陸 Apple Pay 莫屬。現在 iPhone 8 或者 Apple Watch 3 以上的用家，只要將作業系統更新至最新版本，就可以在 Apple Wallet 加入一張新的虛擬八達通，或選擇將一張正在使用的八達通卡轉移至 Apple Wallet。

原以為這不是什麼驚天動地的大新聞，因為日本 Suica 早在幾年前已經登陸日本版 iPhone 7 （內藏 Sony 的 FeliCa  晶片）的 Apple Pay。但觀乎當晚各大討論區網民都在熱烈討論，八達通何時會出現於 Apple Pay 的時候，才發現原來香港果粉等待這天來臨，已經等了很多年。

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除了 Apple Pay 之外，現在手機支付系統有很多種，包括：Samsung Pay（3 年前已經可以放入八達通在手機上使用）、Google Pay 、PayPal；內地的 AliPay、WeChat Pay；本地有 PayMe、Tap & Go、TNG，加上金管局的 FPS 轉數快（同樣有 QR Code 付款功能。不過客戶大多數都是利用轉數快轉帳和增值電子錢包），各適其適。

其實電子支付的戰國時代已經開始了兩年，依然鬥得難分難解，當然市場亦出現汰弱留強的情況。不過一場新冠病毒肺炎疫情，除了電子商貿的普及率以倍數增長之外，就連電子支付科技也更加深入民心，疫情期間很多市民擔心病毒會透過實體貨幣傳播，因而希望減少接觸實體貨幣，加上限聚令和社交隔離（Social Distancing) 的緣故，大家見面少了，就自然無法「找數」，促使更多人接受利用電子支付科技遙距付款和收款。

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大家可以嘗試做一個實驗，出門的時候只帶身份證和智能手機，一天內只利用手機支付形式乘坐公共交通工具和外出購物，你會發現其實頗為方便。而且現時的手機支付系統，就算在手機無電的情況之下，仍可以在幾小時內繼續運用內置手機的支付卡（如：八達通），那便毋須擔心在搭港鐵時，入閘時手機有電，出閘時卻出現手機突然沒有電，而需尋找職員協助手機充電，才可以付款出閘的尷尬場面。

以上內容純屬作者個人意見，並不代表本網立場。

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撰文 : 方保僑（香港資訊科技商會榮譽會長）

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