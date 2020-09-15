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【附直購連結】台製藍鷹牌成人立體口罩 Club Like 有現貨賣

行內熱話 23:33 2020/09/15

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 藍鷹牌口罩香港代理表示，Club Like 亦會在 9 月 16 日開賣台製藍鷹牌口罩。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

 Club Like 將於 9 月 16 日下午 4 點發售成人立體型防塵口罩 三層超透氣款 (藍色)，名額有 500 盒，售價為 $150 盒/50個。

 口罩購買連結 <<

【其他內容】  台灣製造 TRI CARE Level 2成人及兒童口罩 明尚藥房特價售 $95/50個

【其他內容】【可選 3 色】香港200年老牌! 源吉林彩色獨立包裝Level 3口罩30個+盒仔茶+Bduck水壼 套裝價售$69 

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

 → SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

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撰文 : 張文啟

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