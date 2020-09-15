【附直購連結】台製藍鷹牌成人立體口罩 Club Like 有現貨賣

藍鷹牌口罩香港代理表示，Club Like 亦會在 9 月 16 日開賣台製藍鷹牌口罩。

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Club Like 將於 9 月 16 日下午 4 點發售成人立體型防塵口罩 三層超透氣款 (藍色)，名額有 500 盒，售價為 $150 盒/50個。

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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