【附直購連結】台製藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩 Club Like 周六有現貨賣

藍鷹牌口罩香港代理剛才快閃開賣口罩，Club Like 亦會在 7 月4 日開賣台製藍鷹牌口罩。

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Club Like 將於 7 月4 日早上 11 點發售 3D 立體型成人 N95 口罩 (藍色)，名額有 500 盒，售價為 $160 盒/50個，每人限購一盒。

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▲ 藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩

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▲ 藍鷹牌 N95 四層 3D 口罩

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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