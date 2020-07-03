【疫市營商】雲端科技推動新興行業開網店

網上購物更能做到 24 小時營運，成為中小型店鋪擴張營業的好方法。目前 SHOPLINE 已為包括香港在內的東南亞市場，幫助超過 20 萬商戶開設網上商店。該公司香港區總經理韋百濤指出，於業務在起步時已是 Amazon Web Services（AWS）的用戶，原因之一是運算用量可隨時加減。

韋百濤指出，現時 7 成用戶是以手機作網上購物。今年更以擴張東南亞市場，包括越南和泰國為主要目標，他指出公司進軍每個地方時，都是尊重當地文化，就如早前進軍台灣時，都有考慮到超市提貨等的安排，而 SHOPLINE 在是首批在本地市場跟滙豐 PayMe for Business 對接的平台。

【相關文章】香港電貿白皮書公布 4成網舖東主屬年青人・網購周中最暢旺

▲ SHOPLINE 香港區總經理韋百濤。

【相關文章】投資新零售？不如做好 O2O

韋百濤續稱，網上購物業務在新冠肺炎疫起了變化，其中今年 1 至 2 月的商戶系統登記按月增長過半。以往該平台上有 36% 商戶經營服裝生意，疫情下有更多「新興行業」，甚至有火鍋店選擇在 SHOPLINE 開店。韋百濤透露，有店家在疫情期間單月內的生意額，能夠抵上去年第 4 季整季業務。

現時 SHOPLINE 沒有對店家作任何流量限制，即使商家網站的登入人數急升，該公司只需調節設定即可自動提升商戶網站的處理能力。談及 AWS EC2 的相關用量提升，韋百濤指該公司沒有轉嫁成本的考慮，只希望持續推動本地電子商貿發展。

【不斷更新】遙距營商計劃申請手續FAQ！一文看清如何盡取 30 萬元D-Biz資助為公司增值 <<<唔想錯過D-Biz申請秘技、最齊最新情報請 Bookmark

盡覽香港企業銷售和推廣情報：

→ SME@HKET Facebook專頁【將 SME@HKET 專頁設定為 "搶先看/See First，搶睇商機】

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ