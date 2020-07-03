【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

繼中國製口罩降價後，近來香港製口罩亦大幅度減價。有網民報料，有香港製造口罩售 $120/2 盒。

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網民在 FB 群組表示，香港製造永明製藥 Procedure Face Mask Level 1 口罩，在坑口仁康藥房只售$120/2 盒，共有 100 個口罩，可謂十分抵用!

▲ 永明製藥 Level 1 口罩(網民圖片)

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▲ 永明製藥 Level 1 口罩藥房售價(網民圖片)

Procedure Face Mask 三層成人口罩規格



-符合國際標準無塵車間ISO Class 8 (14644-1)

-經STC測試

-BFE細菌過濾效率≧98%

-PFE顆粒過濾效率≧95%

-ASTM F2100-19 第一級防護標準

-通過細菌含量測試

-尺寸：175 X 95 mm

-香港製造

-50個一盒

事實上，今日永明製藥亦出帖，指此口罩減價至 $75盒，並在官方網站發售。

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▲ 永明製藥 Level 1 口罩官方減價

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購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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