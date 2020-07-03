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【超級劈價】香港製造永明製藥 Level 1 口罩 最平售 $60/50個

行內熱話 19:44 2020/07/03

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繼中國製口罩降價後，近來香港製口罩亦大幅度減價。有網民報料，有香港製造口罩售 $120/2 盒。

【一文看清口罩供應】口罩在何處買？ 12 大連鎖商戶+小店+便利店+網購 最新免炒價平價口罩供貨免費派情報 【即日不斷更新】

網民在 FB 群組表示，香港製造永明製藥 Procedure Face Mask Level 1 口罩，在坑口仁康藥房只售$120/2 盒，共有 100 個口罩，可謂十分抵用!

永明製藥 Level 1 口罩(網民圖片)

【其他內容】【附購買連結】小店售日本小林藥品 BFE/PFE 99% 口罩 售$99/50個 可門市自取

永明製藥 Level 1 口罩藥房售價(網民圖片)

Procedure Face Mask 三層成人口罩規格
 
-符合國際標準無塵車間ISO Class 8 (14644-1)
-經STC測試
-BFE細菌過濾效率≧98%
-PFE顆粒過濾效率≧95%
-ASTM F2100-19 第一級防護標準
-通過細菌含量測試
-尺寸：175 X 95 mm
-香港製造
-50個一盒

 事實上，今日永明製藥亦出帖，指此口罩減價至 $75盒，並在官方網站發售。

【其他內容】   【附購買方法】史上最平港產 Level 3 口罩! TruCare Level 3 口罩現貨售 $110/50個

永明製藥 Level 1 口罩官方減價

 口罩購買連結<<

【其他內容】 【附購買連結】BFE/PFE/VFE >99%! 皓淨Level 2 口罩售$112.5/50個包郵 另有中童款

購買口罩需留意風險，尤其是要先付款。買家需要向店方查詢清楚，了解口罩發貨時間、口罩質素和真偽，並要衡量購買風險，才好付款，免有金錢損失。建議面交才付款，並即場檢查口罩。本網單純內容報道，對買賣雙方的交易不會負責。

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撰文 : 張文啟

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